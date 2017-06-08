AKP'nin hukuksuzca istediği pedagog BM korumasına alındı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım niteliği taşıyan hukuksuz işlemler yurtdışında da devam ederken hukuksuz iadelerle ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı.





Azerbaycan'ın, Hizmet Hareketi'ne mensup 3 kişiyi AKP rejimine duyurulmuştu. Bu kapsamda bu 3 isimden biri olan pedagog Taci Şentürk, Türkiye'ye gönderilmek üzere uçağa bindirildi.





BM DEVREDE





Hizmet mensuplarının insan hakları örgütleri ve savunucuları ile birlikte yürüttüğü kampanyalar, sosyal medya üzerinden verilen tepkiler etkili oldu ve Taci Şentürk, Azerbaycan'da son anda Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından uçağın içinden çıkarıldı. Şentürk'ün BM tarafından koruma altına alındığı bildirilirken, Azerbaycan'ın Türkiye'ye iade etmeyi planladığı diğer 2 isimle ilgili son durum ise belirsizliğini koruyor.