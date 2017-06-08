Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin hukuksuzca istediği pedagog BM korumasına alındı /08 Haziran 2017 12:46

AKP'nin hukuksuzca istediği pedagog BM korumasına alındı

Azerbaycan'ın AKP'ye iade etmeye çalıştığı 3 isimden Pedagog Taci Şentürk, BM yetkilileri tarafından uçaktan çıkarılarak koruma altına alındı

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Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım niteliği taşıyan hukuksuz işlemler yurtdışında da devam ederken hukuksuz iadelerle ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı. 

Azerbaycan'ın, Hizmet Hareketi'ne mensup 3 kişiyi AKP rejimine duyurulmuştu. Bu kapsamda bu 3 isimden biri olan pedagog Taci Şentürk, Türkiye'ye gönderilmek üzere uçağa bindirildi. 

BM DEVREDE

Hizmet mensuplarının insan hakları örgütleri ve savunucuları ile birlikte yürüttüğü kampanyalar, sosyal medya üzerinden verilen tepkiler etkili oldu ve Taci Şentürk, Azerbaycan'da son anda Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından uçağın içinden çıkarıldı. Şentürk'ün BM tarafından koruma altına alındığı bildirilirken, Azerbaycan'ın Türkiye'ye iade etmeyi planladığı diğer 2 isimle ilgili son durum ise belirsizliğini koruyor. 
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