Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı









Türkiye 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidiyor. Erken seçime sayılı gün kaldı. Seçimle ilgili yapılan anketlerden Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğu elde edemediği seçimlerin de ikinci tura kalacağı kesin görünüyor. Bu seçimlerin kilit partisi ise yine HDP. Partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi ve Demirtaş’ı kendisine en önemli rakip görmeye devam ediyor. Bu yüzden son günlerde Demirtaş ve HDP’ye karşı kimi suçlamalarda bulunuyor.









Yeni ortaya çıkan bir videoda, Erdoğan, partililerle yaptığı gizli toplantıda HDP’yi hedef göstermesi dikkat çekiyor.





Erdoğan konuşmasında, şöyle dediği duyuluyor:





“HDP üzerinden parti teşkilatlarımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum. Niye sizlerle konuşuyorum. Çünkü onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzu çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolasıyla da her ilçede arkadaşlarım özellikle çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsunuz. Mahalle temsilcilerimiz kim kimdir bilmiyorsa o zaman bu görevi bıraksın. Bilmeniz lazım. Alacaksınız önünüze sandık seçmen listesini, bu sandık seçmen listesini buna göre onlar üzerinden özel bir çalışma yapmanız, inanıyorum ki bize çok farklı bir konuda netice getirecektir. Markaja almak diyoruz ya markaja alacaksınız”





Halkların Demokratik Partisi'nden ise videoyla ilgili ilk açıklama geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP Meclis’te olmazsa 400'den fazla vekil kazanacağını biliyor. İşte bunu engellemek için 24 Haziran'da bir oy HDP'ye bir oy Demirtaş'a" ifadelerine yer verildi.