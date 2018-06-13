Samanyolu Haber /Gündem / UEFA'dan Galatasaray'a ağır cezalar /13 Haziran 2018 19:49

UEFA'dan Galatasaray'a ağır cezalar

Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı 4 yıllık anlaşma doğrultusunda sarı-kırmızılı kulübe yaptırımlar geldi. Öte yandan UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un FFP kurallarına kısmen uyduğunu açıkladı ve 2017-18 sezonunda Beşiktaş'ın Finansal Fair-Play kurallarına uyduğunu duyurdu.

SHABER3.COM


UEFA, Galatasaray'a 15 milyon euro para cezası verdi. 6 milyon euro peşin, geriye kalan 9 milyon euro ise şartlı ödenecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde UEFA listesine 25 yerine 21 oyuncu verebilecek. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.

Sarı-kırmızılılar 3 yıl boyunca bonservis bedeli kazancı kadar transfere bonservis bütçesi ayırabilecek.

UEFA'nın Galatasaray'ın bütçesinde kısıtlamaya gidildiğini de açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un FFP kurallarına kısmen uyduğunu açıkladı ve 2017-18 sezonunda Beşiktaş'ın Finansal Fair-Play kurallarına uyduğunu duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UEFA'dan Galatasaray'a ağır cezalar Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu

Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

AKP seçim hilesine erken başladı....

AKP seçim hilesine erken başladı....

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:43