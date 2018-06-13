UEFA'dan Galatasaray'a ağır cezalar





UEFA, Galatasaray'a 15 milyon euro para cezası verdi. 6 milyon euro peşin, geriye kalan 9 milyon euro ise şartlı ödenecek.





UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde UEFA listesine 25 yerine 21 oyuncu verebilecek. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.





Sarı-kırmızılılar 3 yıl boyunca bonservis bedeli kazancı kadar transfere bonservis bütçesi ayırabilecek.





UEFA'nın Galatasaray'ın bütçesinde kısıtlamaya gidildiğini de açıkladı.





UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un FFP kurallarına kısmen uyduğunu açıkladı ve 2017-18 sezonunda Beşiktaş'ın Finansal Fair-Play kurallarına uyduğunu duyurdu.