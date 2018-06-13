Fed faizleri artırdı Dolar yine yükselişe geçti...

İşsizliğin Mayıs ayında yüzde 3.8 ile 2000 yılından bu yana en düşük seviyesine inmesi ve enflasyonun yüzde 2’nin altında kalması faiz artırımında Fed’in elini rahatlatan unsurlardan biri oldu.





Fed kararının ardından dolar/TL 4.6402/4.6514 seviyelerinden işlem görürken 4.6636 seviyesine kadar geldi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasıyla dolar/TL 4.67’nin üzerine çıktı. Piyasalarda Arjantin Pesosu’nun ardından gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. Türk Lirası’nın günlük kaybı yüzde 1.30’u aştı.





Profesör Sevda Demiralp Bloomberg HT yayınında yaptığı açıklamada, “Fed bu seneyi daha yüksek enflasyon ve işsizlik ile bitireceğine inanıyor. Şahin mesajlar bekliyorum. Eylül ve Aralık faiz artırımları için muhtemel gözüküyor. Fakat daha sonraki açıklamalar da yönlendirici olabilir” diye konuştu.





GENİŞLEMECİ TAVIR DEVAM EDECEK

Fed’den yapılan açıklamada para politikasında genişlemeci tavrın devam edeceği vurgulandı.





Faizler yükseldiği için gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının artması bekleniyor.





Faiz artırımı kararı 8 FOMC üyesinin oy birliği ile alındı. Fed açıklaması ile birlikte ortaya konan projeksiyonlara göre, 2018’de toplam 4 faiz artırımı yapılacak. Projeksiyonlar 2019’da 3 faiz artırımı ve 2020’de bir faiz artırımı daha olacağına işaret ediyor. FOMC açıklaması sonrasında yapılan açıklamada, “Komite federal fon faizi için hedef aralıkta daha kademeli artışların ekonomik aktivitede devam eden büyüme, güçlü istihdam piyasası şartları ve Komite’nin yüzde 2 hedefine yakın enflasyon ile tutarlı olmasını bekliyor” ifadelerine yer verildi.





FAİZLERİ HIZLI ARTIRMAK OLUMSUZ

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell düzenlediği basın toplantısında faizleri hızlı artırmanın ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi. İşte Powell’in açıklamalarından satır başları:









Ekonomik koşullar destekleyici olmayı sürdürüyor. Enflasyon hedefimize yaklaşıyor. Elbette yüzde 2’lik enflasyon hedefimizin altında. Ama simetrik olarak yakın. Para politikası elbette enflasyonun sürdürülebilir olmasını amaçlar.





Enflasyon yüzde 2’nin üzerinde olabilir. Zaman verilirse. Enflasyon 2.1 gözükmektedir 2020 için, mart için yüksek bu. Bugün kademeli olarak destekleyici para politikasından uzaklaşmamız için bir adımdır. Para politikası faizlerini 2’ye çıkardık. Normalleşmenin ilerlediğini gösteriyor bu.





Fon oranlarını kademeli artırmak güçlü iş piyasasını ve simetrik enflasyon hedefimiz için en iyi yollardan biridir. Bunu yaparak aniden bir sıkılaşma riskini de ortadan kaldırıyoruz. Ekonomik gelişme olumsuz etkilenmeyecektir. Hızlı bir şekilde faizle oynamak ekonomiyi kötü etkileyebilir.