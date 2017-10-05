Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan açık tehdit: Bu yolları denemek istemiyoruz /05 Ekim 2017 11:29

Erdoğan'dan açık tehdit: Bu yolları denemek istemiyoruz

Erdoğan: Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı AKP'li belediye başkanlarının istifaya yönlendirilmesi tartışmalarıyla ilgili açık tehdit içeren ifadeler kullandı. Partiden ihraç ya da görevden alma gibi yöntemlere başvurmak istemediklerini söyledi. Erdoğan "Bir makama getirilirken iyi de makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyaretinden dönüşünde, bazı belediye başkanlarının istifa süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

Erdoğan, istifa etmemeleri halinde ihraç ve soruşturma ihtimalinden söz etti: 

 “Belediyelerde görevden almanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Bir makama getirilirken iyi güzel de, benim metal yorgunluğu olarak tanımladığım durumlarda makamı boşaltmasının istenmesi niye yadırganıyor? Benim şanım, şerefim var dersen kusura bakma ama partinin şerefi, herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir."

"ÖNÜMÜZE GELDİĞİ ZAMAN DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı, istifaya yönlendirilecek başkanların belirlenip belirlenmediği sorusuna cevap verirken de İçişleri Bakanlığı'na gelen dosyalar olduğunu vurguladı:

“Hayır öyle bir şey olmaz. Biz olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. 2019’un mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle ilgili değil, diğer partilerle ilgili olarak da İçişleri Bakanlığımıza şikayetler geliyor.” 



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