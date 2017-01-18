AKP'de firelere karşı yeni önlem paketi

Anayasa önerisinin ikinci tur görüşmelerini 3 günde bitirmeyi planlayan AKP, CHP ve HDP’nin engelleme girişimleri ve parti içindeki firelere karşı bir dizi önlem alacak. Muhalefetin eleştirilerine karşı ‘sataşma’ gerekçesiyle söz almayacak olan AKP, vekilleri fire için sıkı kontrol altına alacak.





Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Anayasa görüşmelerinin ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım, ikinci tur görüşmeleri ve referandum sürecini önce MYK’de ardından da milletvekilleriyle yaptığı toplantıda değerlendirdi. Yıldırım, vekillerden ikinci turda da dik durmalarını istedi. Yıldırım, “Gücümüzü koruyalım, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da tüm milletvekillerimiz imzalarının arkasında duracaktır, sizlere güveniyorum” dedi.





MYK toplantısında olası referandum süreci için propaganda çalışmaları ele alındı. Toplantıda, ilk tur görüşmelerindeki genel durum masaya yatırılırken, partiden fire olmadığı, firelerin MHP’den olduğu değerlendirmesi yapıldı. İkinci turdaki taktik ve stratejinin de konuşulduğu toplantıda, ikinci tur oylamaların 3 günde tamamlanması hedeflendi. CHP’nin, gizli oy kuralının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurma olasılığının da değerlendirildiği toplantıda, “İlk turda bazı arkadaşların beyaz pulu kameralara göstermesi yanlıştı. İkinci turda buna dikkat edelim” görüşü dile getirildi.