Bharara'dan paylaşım rekoru kıran tweet

Trump’ın Kendisini Soruşturan FBI Direktörünü Kovması ABD’yi Anayasal Krize Sürükleyebilir





Salı akşamı mesai bitimi saatinde gündeme düşen haber Washington’ı ve sonra da tüm ABD’yi sarstı.







Salı akşamı yaşanana benzer bir olay en son 20 Ekim, 1973 yılında zamanın başkanı Richard Nixon’ın Watergate soruşturmasını yapan Adalet Bakanlığı müfettişi Archibald Cox’ı kovması ile yaşanmıştı. O olay ”Cumartesi Katliamı” olarak tarihe geçmişti. O olaydan bir yıl kadar sonra ise Nixon istifa etmek zorunda kalmıştı.





Mayıs ayının 9’unda ise ABD tarihinde ilk kez bir FBI direktörü, soruşturduğu bir Başkan tarafından görevinden kovuldu. 1993 yılında da Clinton başkanlığa başladığında zamanın FBI Direktörünü görevden almıştı ama o direktör Clinton’ı soruşturmuyordu.





Trump’ın kampanyasının Ruslarla işbirliği yaparak rakibi Hillary Clinton’ın kampanyasını hack ettiği iddia ediliyordu. Bunun yanısıra Trump’ın Rusya ile ticari bağlarının da soruşturma altında olabileceği konuşuluyordu. Comey, Senato’da açık bir şekilde Trump kampanya ekibinin soruşturma altında olduğunu ilan etmişti.





Trump Kendisini Soruşturan 3. Yetkiliyi Kovdu





Trump bundan önce ABD Adalet Bakanlığına Vekillik yapan Sally Yates’i kovmuştu. Yates FBI’ın o zaman süregiden soruşturmasının başında olduğu gibi, Trump’ın ilk Müslüman yasağına karşı çıktığı için alınmıştı.





Trump ikinci olarak Türkiye’nin de yakından tanıdığı Preet Bharara’yı, görevinde kalacağına söz vermesine rağmen, kovmuştu. Bharara’nın görev yaptığı New York Güney Bölgesinin de Trump’ın emlak imparatorluğunun merkezi olduğu için, Bharara’nın da Trump ile Rusya arasındaki ilişkileri soruşturduğu sanılıyordu. Preet Bhara FBI Başkanı'nın kovulmasını Twitter'dan eleştrdi. Bharara "Amerika'da özgürlük ve hukukun üstünlüğüne değer veren herkes Comey'in kovulma nedeni ve zamanlaması konusunda kaygılanmalıdır." diye yazdı. Tweet kısa süre on binlerce kez retweet edildi ve beğenildi.

















Üçüncü olarak ise bu kez doğrudan Trump’ı veya Trump’ın kampanya ekibini soruşturduğu açıkça bilinen FBI direktörü Comey’i kovdu.





Trump Rus Dışişleri Bakanı ile görüşecek





Trump Çarşamba günü şehre gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmeye karar verdi.





Partiler üstü tepki





Comey’in işten alınmasına sadece Demokrat Partililer değil bazı Cumhuriyetçi Senatör ve Kongre üyeleri de tepki gösteriyor. Tepkinin her iki partiden olması, Trump’ı çok zor durumda bırakabilir. Demokratların yanında Ben Sasse, John McCain, Richard Burr gibi ağır top Cumhuriyetçi senatörler da Cumhuriyetçi Başkan Trump’a tepki gösterirken, John Kasich gibi 2016’da Cumhuriyetçi Başkan adaylarından önemli isimler de Trump’a tepki gösterdi.





Gösterilen neden ise ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Rod J. Rosenstein tarafından yazılan mektupla bildirildi. Rosenste, Comey’in görevden alınmasının nedeni olarak 2016 yılında Hillary Clinton’ın email soruşturmasında yaptıklarını gösterdi.







Bu ‘gösterilen neden’ ise pek inandırıcı bulunmadı zira Trump’ın Clinton’a seçime 11 gün kala yeniden açılan soruşturmadan memnun olduğunu ifade etmişti.





Anayasal Kriz





Senatör Ed Markey, Trump’ın yaptığının bir anayasal kriz olduğunu, Başkanın kendisini soruşturan bir ismi görevden almasının ‘adaletin engellenmesi’ ve ‘kapatılması’ olduğunu, Anayasadaki güçler farklığına aykırı düştüğünü kaydetti.





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