Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'a vücut diliyle buraya gelme dediler' /09 Eylül 2017 14:53

'Erdoğan'a vücut diliyle buraya gelme dediler'

Murat Yetkin: Erdoğan’a göre çok daha ağır koşullar altında bulunan, Ahmedinecad gibi, ABD yasalarına göre tutuklanabilecek bazı liderler BM çalışmaları için New York’a gelip başlarına bir şey gelmeden dönebildiler'

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Hürriyet yazarı Murat Yetkin, Eski Ekonomi Bakanı Çağlayan hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla ‘ABD’nin gerek siyaset, gerek yargı makamları Erdoğan’a vücut diliyle adeta” gelme” dediğini öne sürdü.

Yetkin, Erdoğan’ın gelişmeleri ‘görüştüklerinde Trump ile konuşacağını’ söylemesine rağmen ‘Trump ile henüz alınmış bir randevu’ olmadığını ve ‘Türkiye’nin randevu talebine resmen red yanıtı da’ verilmediğini yazdı.

BM toplantılarının ABD ev sahipliğinde olsa da ‘ABD toprağında yapılmış sayılmadığının altını çizen Yetkin, İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad örneği üzerinden Erdoğan ve ekibinin tutuklanma ihtimalini değerlendirdi.

Yetkin ‘Geçmişte Erdoğan’a göre çok daha ağır koşullar altında bulunan, -örneğin İran lideri Mahmud Ahmedinejad gibi- ABD yasalarına göre tutuklanabilecek bazı liderler BM çalışmaları için New York’a gelip -sıkı abluka altında tutulmalarına rağmen- başlarına bir şey gelmeden dönebildiler. Bu nedenle Erdoğan’a dolaylı olarak “gelme” mesajı veriliyor olsa da Erdoğan’ın sırf bu yüzden gitmek isteyeceği söylenebilir. Ancak siyaset kulislerine yansıdığı kadarıyla Erdoğan eğer Trump’tan bir randevu alamazsa, işte o zaman gidişini erteleyebilir; yerine Başbakan Binali Yıldırım’ı göndermeyi düşünebilir’ ifadelerini kullandı.
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