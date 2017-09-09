Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD'ye Gülen'in iadesi için değil Zarrab'ı kurtarmak için gidiyordu' /09 Eylül 2017 11:01

'ABD'ye Gülen'in iadesi için değil Zarrab'ı kurtarmak için gidiyordu'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de Eski Ekonomi Bakanı Çağlayan hakkında tutuklama kararı verilmesini yorumladı: “Bu gelişme Adalet Bakanı’nın sık sık ABD’ye, Gülen’in iadesi için değil Zarrab için gittiğini gösteriyor” dedi.

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Cumhuriyet’te Erdem Gül imzasıyla yayımlanan habere göre Kılıçdaroğlu “Zafer Çağlayan, bu büyük yolsuzluk olayı ve soruşturmasının sadece görünen yüzüdür. Bu yeni gelişme, Adalet Bakanı’nın sık sık ABD’ye, Fethullah Gülen’in iadesi için değil, bu dosya için, Sarraf için gittiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

CHP lideri şunları söyledi:

’17-25 Aralık, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk olayıdır. Bir hükümetin, devleti nasıl soyduğuna hep birlikte ülke olarak tanıklık ettik. O nedenle dönemin bakanı Zafer Çağlayan’ın hazırlanan iddianame ile bu yolsuzluk davasına eklenmesi, olayın sadece görünen yüzüdür.

Bu yolsuzluk olayında bir banka genel müdürü ayakkabı kutularında milyon dolarlar istif etmiştir. Yolsuzluk değilse neden bu milyon dolarlar bankada hesapta değil, evinde ayakkabı kutusunun içindedir? Bir bakana 700 bin liralık saat verilmiş ve kanıtlanmıştır. Alınan ve verilen rüşvetlerin tamamı ses kayıtlarıyla, banka hesaplarıyla kanıtlanmıştır. Dönemin Başbakanı’nın telefonda oğluna, “Paraları sıfırladın mı” demesi, hafızalardan silinmemiş ve silinmeyecekti.

Bu gelişmeler üzerine bizim milletvekillerimiz 17-25 Aralık’ta adı geçen bakanların bir daha ABD’ye gidemeyeceğini haklı olarak söyledi. Artık ABD’ye gidemeyecekleri ortada. Ama bana göre Çağlayan’la ilgili bu gelişmeden sonra bırakın ABD’yi yurtdışına bile çıkamazlar.
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