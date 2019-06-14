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[SON DAKİKA] Marmara Denizi'nde deprem!
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[SON DAKİKA] Marmara Denizi'nde deprem!
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14 Haziran 2019 20:00
[SON DAKİKA] Marmara Denizi'nde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde saat 18.11'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
SHABER3.COM
Bugün saat 18:11'de Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova, Çınarcık açıklarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.
İŞTE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
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