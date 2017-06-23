Cumhurbaşkanlığı arşiv müdürü: Her eve bir otomatik tüfek ve bin mermi!

AKP'ye yakın hesaplardan sosyal medyada yapılan silahlanma çağrısı dikkat çekiyor. Sosyal medyada yer alan çağrılarda Ak Gençlik'in silahlanarak milis güçleri oluşturması gerektiği ifadeleri yer almıştı.



Buna son olarak Cumhurbaşkanlığı Arşiv Müdürü Muhammet Safi de katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi hesabından paylaşılan “Savunma alanında, her şeyimizi kendimiz yapmadan bize huzurlu bir uyku yok” tweet’ini alıntılayan Safi “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” diye yazdı.









Bir yılda üç terfi



Erdoğan’ın Ağustos 2014’te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı arşiv müdürlüğüne getirilen Safi’nin bir yılda üç terfi aldığı ortaya çıkmıştı.

2013 yılında başbakanlık araştırmacı kadrosuna, ardından şube müdürlüğü koordinatörlüğüne getirilen Safi, 2014 yılı ortalarında da Başbakanlık Osmanlı Arşivi daire başkanı olmuştu.

AKP’lilerden Erdoğan için silahlanma çağrısı!

Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki askeri operasyonları devam ederken, sosyal medyadaki AKP’lilerden de ‘alternatif ordu’ çağrıları yükseldi. AKP’li gençliğin silahlanarak ‘milis güçleri’ oluşturması gerektiği yönünde ifadeler kullanılan çağrılarını Melih Gökçek de doğrulamıştı. Gökçek, ‘darbe olsun da gelsin beni öldürsünler’ diye beklenemeyeceğini savunarak, “Bunun yasal hale gelmesi için her televizyonda anlatıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AKP, bireysel silahlanma için verilen önergeyi reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin bireysel silahlanma konusunda verdiği araştırma önergesi reddedilmişti. AKP'li İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, önerge üzerindeki konuşmasında "Bugün bence ana muhalefet partisine yakışan da böyle bir önerge yerine darbelere karşı, darbecilere karşı bir önerge vermesiydi, daha şık olurdu diye düşünüyorum" demişti.

Güvenç, Türkiye'de de silah ithalatının ciddi şekilde arttığına dikkat çeken Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuyla ilgili çeşitli ülkelerin silahlanma rakamlarını verdikten sonra "Türkiye 2,5'ken 3,4'e çıkmıştır. Yani Türkiye'nin yeni dönemdeki artışı sadece 0,9'dur, 1 değildir" dedi.

Güvenç’in Türkiye’deki artışla ilgili sözlerine CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı "Kayıt dışı ne kadar var" derken HDP’li Ertuğrul Kürkçü, "2,5'tan 3,4'e çıkınca yüzde 70 artmış olur ya, kimi kandırıyorsunuz?" diye sordu.