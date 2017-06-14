Erdoğan ve AKP'ye yakın Osmanlı grubuna Almanya'da baskın

Almanya’nın Wuppertal kentinde dün gece, adı henüz öğrenilmeyen bir gruba saldırı hazırlığında olan "Osmanen Germaina çetelerine polis baskın düzenledi.







WAZ Gazetesi’nin haberine göre, gece saat 03.00 sularında Almanya’nın Köln, Duisburg ve Remscheid kentlerinden Wuppertal’a gelen yaklaşık 30 kişilik "Osmanen Germania" adlı Türk çetesine yönelik operasyona çok sayıda polis katıldı.













Geniş güvenlik önlemleri alınan operasyona, havadan polis helikopteri de destek verdi. Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre grubun silahlı olduğu bildirildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda, iki çete üyesi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan çete üyelerinin üzerinden sopa, bıçak gibi tehlikeli silahlar ele geçirildi.





Çetelerin toplanma nedeni henüz öğrenilmedi. Olayla ilgili Alman polisinin geniş çaplı araştırmaları sürüyor.





ELE BAŞLARI TÜRKİYE'YE KAÇMIŞTI





'Erdoğan'ın özel kriminal birlikleri' olduğu öne sürülen ve Almanya'da 'suç örgütü' olarak adlandırılan Osmanen Germania'nın ele başlarının geçtiğimiz ay Türkiye'ye kaçtıkları belirtilmişti.