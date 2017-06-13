ABD Başkanı Trump’a bir şok haber de NBA'den

Hakkındaki iddialardan dolayı zor günler yaşaşan ABD Başkanı Donald Trump’a bir kötü haber de Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) geldi. Cleveland Cavaliers’ı 4-1 mağlup ederek NBA’de mutlu sona ulaşan Golden State Warriors oyuncuları Trump’ı protesto etmek amacıyla Washington’a ziyarette bulunmama kararı aldı. Gerekçe ise Trump’un ırkçı söylemleri gösterildi.





Cleveland Cavaliers’ı 4-1 mağlup ederek NBA’de mutlu sona ulaşan Golden State Warriors, günlerdir süren ‘Beyaz Saray’ tartışmasına son verdi. Trendbasket’in haberine göre, Warriors oyuncuları ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto etmek amacıyla Beyaz Saray’a ziyarette bulunmayacak.





Donald Trump, ABD’de seçim günlerinden bu yana ırkçı söylemleriyle özellikle NBA başta olmak üzere çeşitli spor dallarından birçok sporcudan ciddi tepkiler toplarken Warriors, şampiyonluğun hemen ardından bu konuyla bir kez daha gündeme geldi. Washington’a gitmeme kararının, takımın ortak kararı olduğu da açıklandı.