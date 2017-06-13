Samanyolu Haber /Medya / ABD Başkanı Trump’a bir şok haber de NBA'den /13 Haziran 2017 22:22

ABD Başkanı Trump’a bir şok haber de NBA'den

Hakkındaki iddialardan dolayı zor günler yaşaşan ABD Başkanı Donald Trump’a bir kötü haber de Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) geldi.

ABD Başkanı Trump’a bir şok haber de NBA'den

Hakkındaki iddialardan dolayı zor günler yaşaşan ABD Başkanı Donald Trump’a bir kötü haber de Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) geldi. Cleveland Cavaliers’ı 4-1 mağlup ederek NBA’de mutlu sona ulaşan Golden State Warriors oyuncuları Trump’ı protesto etmek amacıyla Washington’a ziyarette bulunmama kararı aldı. Gerekçe ise Trump’un ırkçı söylemleri gösterildi.

Cleveland Cavaliers’ı 4-1 mağlup ederek NBA’de mutlu sona ulaşan Golden State Warriors, günlerdir süren ‘Beyaz Saray’ tartışmasına son verdi. Trendbasket’in haberine göre, Warriors oyuncuları ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto etmek amacıyla Beyaz Saray’a ziyarette bulunmayacak.

Donald Trump, ABD’de seçim günlerinden bu yana ırkçı söylemleriyle özellikle NBA başta olmak üzere çeşitli spor dallarından birçok sporcudan ciddi tepkiler toplarken Warriors, şampiyonluğun hemen ardından bu konuyla bir kez daha gündeme geldi. Washington’a gitmeme kararının, takımın ortak kararı olduğu da açıklandı.
<< Önceki Haber ABD Başkanı Trump’a bir şok haber de NBA'den Sonraki Haber >>

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:29:22