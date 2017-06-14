Samanyolu Haber /Gündem / Alman Büyükelçi Deniz Yücel’i ziyaret etti /14 Haziran 2017 02:33

Alman Büyükelçi Deniz Yücel’i ziyaret etti

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bugün ilk kez tutuklu gazeteci Deniz Yücel’i ziyaret etti. Ancak Yücel’in hâlâ tutuklu bulunması Türkiye ile Almanya ilişkilerinde gerginliğe yol açıyor

Alman Büyükelçi Deniz Yücel’i ziyaret etti

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel bugün ilk kez Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından ziyaret edildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Erdmann "Deniz Yücel ile bir saatten fazla serbest bir şekilde” görüşebildi.
Deniz Yücel'in durumunun iyi olduğu, Almanya'da düzenlenen okumaların, konser ve araç konvoylarının Yücel'e iyi geldiği belirtildi. Böylelikle, yalnız olmadığını ve unutulmadığını bildiği kaydedildi.
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