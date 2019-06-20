Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan, Trump namına konuştu! /20 Haziran 2019 16:43

Erdoğan, Trump namına konuştu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rus S-400 hava savunma sisteminin teslim alınması halinde Türkiye'ye Hasımlarla Müeyyiderlerle Mücadele Kanunu'nda (CAATSA) yer alan müeyyideleri uygulamaya hazırlandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD Başkanı Trump namına bağlayıcı sözler sarf etti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yabancı gazetecilerle Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. 

Erdoğan, "S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiştir, önümüzdeki ay teslimatlar başlayacak. Müeyyidelere ihtimal vermiyorum." dedi.

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Erdoğan, "Önümüzdeki ay ilk 15 günde teslimatlar başlayacak. Japonya'da G-20 Zirvesi'nde (ABD Başkanı) Trump'a 'müeyyideyi uygun buluyor musunuz?' diyeceğim. İnanıyorum ki 'bulmuyorum' diyecek. Trump ile ilişkimiz ekibiyle olandan çok farklı. Bizim de kendimize has karşı müeyyidelerimiz olur." ifadelerini kullandı.
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