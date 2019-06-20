Erdoğan, Trump namına konuştu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yabancı gazetecilerle Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.





Erdoğan, "S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiştir, önümüzdeki ay teslimatlar başlayacak. Müeyyidelere ihtimal vermiyorum." dedi.





ERDOĞAN: İNANIYORUM Kİ TRUMP...

Erdoğan, "Önümüzdeki ay ilk 15 günde teslimatlar başlayacak. Japonya'da G-20 Zirvesi'nde (ABD Başkanı) Trump'a 'müeyyideyi uygun buluyor musunuz?' diyeceğim. İnanıyorum ki 'bulmuyorum' diyecek. Trump ile ilişkimiz ekibiyle olandan çok farklı. Bizim de kendimize has karşı müeyyidelerimiz olur." ifadelerini kullandı.