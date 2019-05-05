Amerika'dan yeni S-400 mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye ile Rus S-400 hava savunma sistemi ihtilafında herhangi bir mutabakata varılamadığını kaydetti.





Shanahan, "Eğer Türkiye, S-400 konusunda kararlı ise biz de F-35 projesini Türkiye'den çıkarmak zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.





ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, "Türkiye'nin S-400 sistemini teslim almasını karşıyız." dedi.







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Shanahan, ABD merkezli hava-uzay devi Lockheed Martin ve United Technologies şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.





Türkiye'nin S-400'leri teslim alması halinde atılabilecek adımları müzakere ettiklerini Shanahan, ABD'nin bu konuda çizgisinden taviz vermeyeceğini şu sözlerle tekrarladı: "Ankara, Rusya'dan savunma sistemi alırsa, Pentagon, F-35 üretimi için Türkiye'ye destek vermeyi durduracak."





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Patrick Shanahan, F-35'leri diğer müşterilere vaktinde teslim edebilmek için sıfıra yakın bir risk barındıran sıkı planlar istediğini de sözlerine ekledi.