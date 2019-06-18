Samanyolu Haber /Dünya / NATO: F-35 ile S-400'ün birlikte konuşlanması mümkün değil /18 Haziran 2019 14:23

NATO: F-35 ile S-400'ün birlikte konuşlanması mümkün değil

NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, S-400 krizine ilişkin 'S-400’lerle F-35’leri birlikte konuşlandırmayacağız' ifadesini kullandı.

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Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında S-400 krizi sürerken, NATO'dan bir açıklama geldi.

US News'den Andera Shalalal'ın haberine göre, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelecek hafta Brüksel'de yapılacak olan NATO toplantıları sırasında S-400'ler konusunda görüşmeler yapabileceğini açıkladı.

Dünyanın en eski havacılık fuarı sayılan Paris Air Show'a katılan Wolters, burada konuşurken ABD ile NATO arasında askeri ilişkilerin, ABD'nin Türkiye'yi S-400 alımı ile ilgili nedenlerle F-35 programından çıkarmasına rağmen, kesinlikle ve net olarak sapasağlam olduğunu, bildirdi.

WOLTERS: S-400 İLE F-35'İ BİRLİKTE KONUŞLANDIRMAYACAĞIZ

Haber Türkçe'ye tercüme edilirken Wolters'ın sözlerinde yapılan bir değişiklik ise dikkatten kaçmadı.

Türkiye medyasında Wolters'ın bir cümlesi haber yapılırken şu ifade kullanıldı: NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin "tamamen ve mutlak olarak sağlam olduğunu" söyledi.

Wolters bu tanımı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili olarak kullanmış değil. Kaynak yabancı basında bu tanım ABD-NATO ilişkileri için yapılıyor.
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