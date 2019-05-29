Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Trump ile görüştü /29 Mayıs 2019 19:57

Erdoğan, Trump ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi hakkında Twitter’dan açıklama yaptı.

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Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.

-Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

-Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

-İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.

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