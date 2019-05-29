Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki 'Kafa keseceğim' sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan A.A.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Suriyeli vatandaşın ifadelerinin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı.





Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan A.A.F., gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Suriyeli A.A.F., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





A.A.F.'nin savcılık sorgusunda, "Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum" dediği belirtildi.





Suriyeli A.A.F., 15 gün arayla bağlı olduğu semt karakoluna giderek imza atacak.



