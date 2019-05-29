Samanyolu Haber /Spor / Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştı /29 Mayıs 2019 19:47

Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştı

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor.

SHABER3.COM

Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki görüşmelerde mutabakata varıldığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Haberde Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'le yollarını ayırmak için görüştüğü kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'İN TEKNİK DİREKTÖRÜYDÜ

Süper Lig'de uzun süre lider bulunan Başakşehir, 33'üncü haftadaki Galatasaray maçıyla şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptırmıştı. 

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Avcı ile görüştüğü bir süredir yazılırken Abdullah Avcı da geçen günlerde bir açıklama yapmış ve Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı.

Kulübün hedefleri doğrultusunda Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Avcı, "Burası 12-13 senedir emek verdiğim yer olduğu için önce kulübümle görüşmem gerekiyor. Kulüple gelecekte ne olacak, hedeflerin ne olduğunu görüşmem gerekiyor. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız." ifadelerini kullanmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştı Sonraki Haber >>

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:15