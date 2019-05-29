Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştı

Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki görüşmelerde mutabakata varıldığı iddia edildi.







TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Haberde Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'le yollarını ayırmak için görüştüğü kaydedildi.





BAŞAKŞEHİR'İN TEKNİK DİREKTÖRÜYDÜ





Süper Lig'de uzun süre lider bulunan Başakşehir, 33'üncü haftadaki Galatasaray maçıyla şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptırmıştı.





Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Avcı ile görüştüğü bir süredir yazılırken Abdullah Avcı da geçen günlerde bir açıklama yapmış ve Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı.





Kulübün hedefleri doğrultusunda Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Avcı, "Burası 12-13 senedir emek verdiğim yer olduğu için önce kulübümle görüşmem gerekiyor. Kulüple gelecekte ne olacak, hedeflerin ne olduğunu görüşmem gerekiyor. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız." ifadelerini kullanmıştı.