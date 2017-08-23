Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan tokadı yedi' /23 Ağustos 2017 19:46

'Erdoğan tokadı yedi'

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak olan Türk kökenli Alman vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme" çağrısını nasıl değerlendiriyor?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

 Erdoğan'ın Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşillere oy vermeme çağrısı seçmenin tercihini etkiledi mi? 

DW Türkçe, Berlin'deki Türklere mikrofon uzattı.
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Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

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