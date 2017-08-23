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'Erdoğan tokadı yedi'
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'Erdoğan tokadı yedi'
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23 Ağustos 2017 19:46
'Erdoğan tokadı yedi'
Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak olan Türk kökenli Alman vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'ye saygısızlık yapan siyasi partilere oy vermeme" çağrısını nasıl değerlendiriyor?
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Erdoğan'ın Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşillere oy vermeme çağrısı seçmenin tercihini etkiledi mi?
DW Türkçe, Berlin'deki Türklere mikrofon uzattı.
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