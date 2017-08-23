Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de 'metal yorgunluğu' tasfiyesi tam gaz sürüyor /23 Ağustos 2017 19:51

AKP'de 'metal yorgunluğu' tasfiyesi tam gaz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından AKP’de istifalar gelmeye başladı.

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AKP’de istifa üstüne istifa

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisine yönelik “Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var” eleştirisinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından AKP’de tasfiyeler başladı.

AKP Gelibolu İlçe Başkanı Mahmut Çetin, ilçe kongresine sayılı günler kala istifa etti.

10 ay önce 26 Ekim 2016'da göreve başlayan Çetin, görev süresi bir yılı dolmadan istifa etti. Başkan Çetin, 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ilçe kongresi öncesi istifa etme sebebini ise, "Gördüğüm lüzum üzerine" diye açıkladı.

“GENEL MERKEZİMİZCE YAPILAN TEBLİĞ GEREĞİNCE İSTİFA ETMİŞ BULUNMAKTAYIM”

Mardin'in merkez Artuklu İlçesi AKP İlçe Başkanı Olcay Sekizkardeş görevinden istifa etti.

Olcay Sekizkardeş istifası ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından beri İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek şöyle dedi:

"2014 tarihinde atandığım Artuklu İlçe Başkanlığı görevinden tarafıma Genel Merkezimizce yapılan tebliğ gereğince istifa etmiş bulunmaktayım. "
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