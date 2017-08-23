Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! MHP'de art arda Akşener istifaları /23 Ağustos 2017 19:25

Flaş! MHP'de art arda Akşener istifaları

Eskişehir'de aralarında eski MHP il başkanı Oğuz Sever'in de bulunduğu yaklaşık 70 kişi yaptıkları basın açıklamasında, Meral Akşener'e destek vermek için MHP'den istifa ettiklerini söyledi. Sever, Eskişehir'de MHP'den 300'den fazla kişinin istifa ettiğini öne sürdü.

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Eskişehir MHP’de Meral Akşener istifası

MHP’den istifa edenlerden yaklaşık 70 kişi, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan eski MHP İl Başkanı Oğuz Sever, kendilerinin MHP’ye değil MHP’deki tek adam yönetimine karşı olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emanet ettiği makam olduğu için MHP’nin genel başkanına maksadını aşan bir söz söylemedik. Ancak genel merkez yöneticileri olağanüstü kongre isteyen ülkücü iradeyi yok saydı. Yeterli imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Mahkeme kararı ile önümüz kesildi. OHAL rejimin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kongre süreci de ne yazık ki demokrasinin iç edildiği bir süreç olarak tarihe geçti. 10 Temmuz tarihinde ‘kurultay devlet sözüdür’ dendi, ona da varız dedik, ancak ‘devlet sözü’ de bildiğimiz gibi yalan oldu. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP’de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir. Biz MHP’ye değil MHP’deki tek adam yönetimine karşı olduk. MHP’de kalıp orada siyasete devam etmek isteyen arkadaşların tercihine saygı duyuyor, demokratik tercihlerini anlayışla karşılıyoruz.”

‘AKŞENER’E OMUZ VERMEYİ MİLLİ VAZİFE SAYIYORUZ’

Oğuz Sever, Eskişehir’de MHP’den 300’ün üzerinde istifanı olduğunu öne sürerek bundan sonra Meral Akşener’in yol arkadaşı olacaklarını söyledi. Sever şöyle konuştu:
“Yönetimi, iktidarın dümen suyuna girmiş bir MHP içinde kalarak ülkemizin tek adam rejimine sürüklenmesini önlemenin artık imkanı kalmamıştır. Bu yüzden Sayın Akşener’in başlattığı bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyoruz. Bilisin ki bu mücadele milletin talebiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye siyasette yeni bir oluşumu hasretle beklemektedir. En büyük hakem olan milletimiz hepimizi değerlendirecek ve yapılacak ilk seçimde herkesin notunu verecektir. Sayın Meral Akşener ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için bayrağı en yükseğe ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Akşener’in yol arkadaşı olarak gerilmiş ok gibi hedefe varmaya hazırız. Yolumuz hak ve hakikat yoludur. Şu anda ilimizde MHP’den 300’ün üzerinde bir istifa gerçekleşmiştir. Aileleri ile bu rakam bin 200’ün üzerindedir. İstifalar önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir.” 
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