ABD ve Rusya arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD DIşişleri Bakanı Rex Tllerson’un, ABD’nin Suriye’nin Şayrat Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği hava saldırısını telefonda görüştüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki resmi sayfasında yayınlanan açıklama metninde, “ABD'nin isteği üzerine 8 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD DIşişleri Bakanı Rex Tllerson’un arasında telefon görüşmesi gerçekleşti… ABD silahlı kuvvetlerinin geçen gece Suriye ordusuna düzenlediği saldırının ardından Suriye'deki durum ele alındı” ifadeleri yer aldı.