Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan tekrar bir seçimde İstanbul'u kazanacaklarından emin /02 Mayıs 2019 08:56

Erdoğan tekrar bir seçimde İstanbul'u kazanacaklarından emin

Erdoğan “Bazı arkadaşlar 7 Haziran sonrası ‘koalisyon’ derken ben seçime gidilmesini savundum ve 1 Kasım’da kazandık. İstanbul için de aynı şeyi düşünüyorum, yüzde yüz kazanacağız” dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı alması durumunda, AKP’nin kazanacağına inandığını söyledi.

Siyasi kulislerde İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin, AKP açısından ‘Risk’ oluşturacağı ve CHP’nin mağdur rolünü üstlenerek, daha yüksek oy olabileceği iddiaları gündem oluşturmaya devam ediyor. AKP cephesinde de, seçim yenilenmesi konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Seçimlerin yenilenmesinin yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle sonucu değiştirmeyeceği görüşünün yanı sıra, AKP’nin seçimlerden başarı ile çıkacağını düşününler de bulunuyor.


SONUCA SAYGILIYIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AKP’nin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik YSK’daki süreci yakından takip ediyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; YSK’daki gelişmelerle ilgili kurmaylarından sık sık bilgi alan Erdoğan, son bir hafta içinde yaptığı toplantılarda da İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi konusunda ‘ümitli’ olduğunu, ancak ne karar çıkarsa çıksın buna saygı duyacaklarını dile getirdi. Kamuoyunda, seçimler yenilense bile AKPi’nin bir defa daha kaybedeceği değerlendirmeleri yapıldığını hatırlatan Erdoğan, kurmaylarına 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimleri hatırlattı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bazı arkadaşlar seçimler yenilerse, AK Parti’nin daha kötü oy alacağını veya kaybedeceğini düşünüyor ama ben buna katılmıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayın. O süreçte, parti içinden birçok kişi de dahil, seçimin yenilenmesini istememiş, koalisyonla yola devam edileceğinin daha doğru olacağını dile getirmişti. Ama ben o gün de vatandaşın tepkisini görmüştüm. Yani seçim olursa tek başımıza iktidar olacağımız görünüyordu. Bugün de İstanbul’da aynı şeyi görüyorum. Seçim tekrarlanırsa seçimleri kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum.”
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