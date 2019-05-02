Ramazan ayında kaç saat oruç tutulacak?

Ramazan ayının kuzey yarım kürede yaz aylarına, güney yarım kürede ise kış aylarına denk gelmesi sebebiyle ramazan orucu güney yarım kürede yer alan ülkelerde daha kısa tutuluyor.





2019 Ramazan ayında en kısa oruç tutan ülkeler Güney Yarım Küre’de yer alıyor.







Türkiye’de oruç süresi 16,5 ile 17 saat arasında olacak. En kısa orucun tutulacağı ülke Arjantin olacak. Oruç süresi 9 saatten daha kısa sürecek. En kısa oruç tutan ülkeler Nijerya, Endonezya, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde de oruç süresi oldukça kısa olacak.





AVRUPA'DA ORUÇLU KALMA SÜRESİ 18 SAATİ GEÇECEK





Kuzey Yarım Küre’de en uzun oruç tutan ülkelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa ülkelerinde oruçlu kalma süresi daha uzun olacak.





Almanya, Belçika ve Hollanda da oruç tutma süreleri 18 saatin üzerinde olacak. En uzun oruç tutulacak Avrupa ülkeleri ise, İskandinav ülkeleri olacak.





Grönland oruç süresi 20,5 ile 21 saat arası, İsveç’te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası, Norveç’te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası, Rusya’da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası,





Danimarka’da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, İngiltere’de oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, Hollanda’da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası, Belçika’da oruç süresi 2019: 18 ile 18,5 saat arası,





ALMANYA'DA SAHUR İLE İFTAR ARASI 18-18,5 SAAT





Almanya’da oruç süresi 2019: 18 ile 18,5 saat arası, Polonya’da oruç süresi 2019: 18 ile 18,5 saat arası, Ukrayna’da oruç süresi 2019: 17,5 ile 18 saat arası, Fransa’da oruç süresi 2019: 17,5 ile 18 saat arası,





Macaristan’da oruç süresi 2019: 17 ile 17,5 saat arası, Romanya’da oruç süresi 2019: 17 ile 17,5 saat arası, Bulgaristan’da oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası, Bosna Hersek’te oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası, İtalya’da oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası, İspanya’da oruç süresi 2019: 16,5 ile 17 saat arası olacak.