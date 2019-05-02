Başkanlar AKP'li iken Bakanlığın yaptığı metronun parası belediyeden kesilecek

Alınan cumhurbaşkanı kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metrolar için merkezi bütçeden yapılan tüm harcama belediyelerden kesilecek.







Cumhuriyetin haberine göre Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı.





Hasılatın bir kısmı Hazine’ye aktarılıyordu





Eski düzenlemeye göre, bakanlık tarafından yapılan raylı sistemi devralan belediye, bütçeden karşılanan ya da karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine’ye ait hesaba aktararak ödüyordu. bundan sonra, Hazine ve belediyelerle birlikte belirlenecek periyotlarla bu hasılatın yüzde 15’i Hazine’ye, kalanıysa belediye hesaplarına aktarılıyordu.





Değişiklikle bundan böyle proje maliyeti, merkezi bütçenin vergi gelirlerinden belediyeye aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak.





Ayrıca kesinti yapılırken, metro işletmesinin kar edip etmediğine de bakılmayacak.





AKP, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehiri kaybetmişti.

