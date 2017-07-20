'Bize vebalı muamelesi yapıyorlar'

OHAL Komisyonu’na başvuralar başladı, ancak askeri öğrenciler komisyona başvuramıyor.







Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurular 17 Temmuz’da başladı. Komisyona meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin, kapatılan kurumların ve öğrencilikten atılan öğrencilerin başvuruda bulunabileceği ilan edilmesine karşın askeri öğrenciler ve kursiyerler başvuruda bulunamadı. OHAL Yardım Bürosu’ndan ise bilgi alabilmek bile oldukça güç.





Çünkü gelen şikâyetler sebebiyle hatlar kilitleniyor. Askeri öğrencilerinin komisyona başvuruları, başka okullara nakilleri gerçekleştiği için kabul edilmiyor. Askeriyeden mezun olanlara ise üzerinde “KHK ile verildi” ibaresi bulunan diplomalar verildiğinden hiçbir yer onları işe almıyor. 669 ve 675 KHK mağduru askeri öğrenciler ve kursiyerler, güvenlik soruşturulmasına tabi tutulmayı ve kendi söylemleriyle “kuru ile yaşın ayrılmasını” talep ediyor.





BirGün Gazetesi'ne konuşan askeri öğrenciler mağduriyetlerini anlattı:





Komisyona başvuramıyoruz!





Burak Sezgin Şengönül: “Bir günde hiçbir güvenlik soruşturması dahi olmadan ihraç edildik. Referandumdan önce bize OHAL Komisyonu’na başvuracağımız ve aramızdan suçsuz olanların geri alınacağı söylendi. Biz başvuramıyoruz. Ne mezun olanlarımız ne de birinci sınıfı bitirmiş olanlar komisyona başvuruda bulunabildi.”





Haklarımızın iadesini istiyoruz





Yusuf Alabaşlı: “Bize verilen diplomalarda KHK yazısı bulunduğu için markete kasiyer, fabrikaya işçi olarak girmek istesek dahi SSK’dan, askeri öğrencilikten çıkartılmış olarak göründüğümüz için çalışamaz haldeyiz. Devlet büyüklerimiz, ‘mağduriyetiniz giderildi’ diyor. Biz de bu mağduriyetlerin giderilmediğini savunmak içi komisyona başvurmayı istiyoruz. Şu an elimdeki diplomayla iş başvurusu bile yapamaz durumdayım. Sürekli bizimle ilgili ‘daha sonra’ çalışmalar yürütüleceği söyleniyor. Haklarımızın iadesini istiyoruz.”





Halil Demir: “Astsubay Temel Anlayışı Kazandırma Kursu yani sivil üniversiteden ön lisans ve lisanstan mezunların kursları da iptal edildi. Kursiyerdik, askeri öğrenci değil. Yaklaşık bin kişiydik, bizim başvurumuz da kabul edilmiyor.”





Abdurrahman Günel: “29 Ekim 2016 yılına kadar bizi oyaladılar. Sürekli ‘hakkınız yenilmeyecektir’ diyerek. KPSS sınavlarına dahi girmedim. İptalden sonra, ‘OHAL Komisyonu kurulacak, mağduriyetler giderilecek’ dediler. Bizi kandırdılar.”





Muhammed Aytan: “Mağdur yok diyorlar. Ben şu an ne özelde ne de kamuda işe girebiliyorum.”





‘Vebalı muamelesi yapıyorlar’





M.B: “Bizlere, ‘31 Temmuz’dan bu yana bekleyin’ dediler. Şubattan beri kurulamayan komisyona ‘başvurun’ diyorlar. Nihayet komisyon kuruldu ama askeri öğrenciler olarak başvuramıyoruz. KHK ile okullarımız kapatıldığı için bize vebalı muamelesi yapıyorlar. Hiçbir şirket, firma bizi işe almıyor. Geçen hafta meşhur Köfteci Yusuf’a iş başvurusuna gittim. Bana, ‘KHK ile işlemi olanları işe almıyoruz’ dediler. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yüzde 90’ımızın F..Ö’cü olduğunu iddia ediyor. Madem öyle yüzde 10’un hakkı nerede?”