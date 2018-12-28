Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Suriye'nin Menbiç'e girdiğine dair kesin bir şey yok, algı yapıyorlar /28 Aralık 2018 14:33

Erdoğan: Suriye'nin Menbiç'e girdiğine dair kesin bir şey yok, algı yapıyorlar

Tayyip Erdoğan, Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği ve bayrak diktiği açıklamalarıyla ilgili, "Suriye, Münbiç'e yönelik psikolojik çalışma içinde" ifadesini kullandı.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil" dedi.

"Şu anda tedbirlerimizi aldık" diyen Erdoğan heyet görüşmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan, "Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz" diye konuştu.

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