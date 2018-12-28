Samanyolu Haber /Medya / Üç hafta dizi göstermeme kararı ne anlama geliyor? /28 Aralık 2018 14:43

Üç hafta dizi göstermeme kararı ne anlama geliyor?

Türkiye'de dizi sektörü sıkıntılı günler yaşıyor. Uzun süreli yapımlar şikayet konusu olurken şimdi de reklam gelirleri krize kapı aralıyor.

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Sektörde ocak ayında üç haftalık yeni bölüm yayınlamama kararı alındı. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklama ile ortak kararı duyururken TRT 1 dışında diğer tüm kanalların bu karara vardığını kaydetti.

Dizi yayınlamama kararı reklam sektörünün geçtiği dar boğazı gösteriyor. Bilindiği üzere reklam bütçeleri yıl boyu kullanmak üzere reklamverenler tarafından ajanslara teslim ediliyor. Reklam ajanslarınınsa bütçeyi dengeli ve adil kullanma zorunluluğu var ve bunu bütün yıla yaymak zorunda. Yıl başında bütçesini alan ve planlamasına başlayan ajanslar Ocak-Mart döneminde olağan dışı bir gelişme olmadıkça büyük bütçeler harcamaktan kaçınıyor. Var olan bütçesinin büyüklüğüne göre Ocak ayında -krizin de etkisiyle- büyük reklam gösteremeyen ajanslar, dolayısıyla TV'lere de para kazandıramayacak. Reyting ve share ölçütlerine göre dağıtılan reklamda yüksek reyting alan yapımlar bunun için bekletilecek. 

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