'Erdoğan Şimşek'i de ikna edemedi'

İstanbul seçiminde alınan ağır yenilginin ardından parti içinde “değişim” taleplerinin yükseldiği AKP’de, seçim sonrası hareketlenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu etrafında gelişen yeni oluşum çalışmaları dikkatle izleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberine göre parti yöneticileri her ne kadar “parti kursalar da başarılı olamazlar” dese de özellikle Babacan’ın kuracağı partinin AKP’ye etkisinin olup olmayacağı kestirilmeye çalışılıyor. Baş başa yaptığı görüşmede partide kalması için Babacan’ı ikna edemeyen Erdoğan’ın bu ekibe yakın duran eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aracılarla nabzını yokladığı, ancak bir sonuç alamadığı öğrenildi.





AKP’de 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerin Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezisinin ardından daha kapsamlı biçimde sürmesi beklenirken, Erdoğan’ın seçim sonrasında “sırtlarından hançerlemekle” suçladığı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ekibinin çalışmaları da yakından takip ediliyor. Abdullah Gül’ün desteğiyle parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan’ın Erdoğan’la baş başa yaptığı görüşmede parti kuruculuğundan ayrılmak istediğini bildirmesi, parti kulislerinde, “Babacan, partiden de ayrılacağını söylediğine göre resmi olarak çalışmaları başlatmış görünüyor” biçiminde yorumlandı. Böyle bir partinin partiye ne kadar zarar verebileceği, etkisinin ne olacağı, milletvekili koparıp koparamayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, parti yönetiminde daha çok “Parti kursalar da başarılı olamazlar” söylemi hâkim olmasına karşın 23 Haziran’da seçmenin verdiği mesaj da dikkate alınarak çok da hafife alınmaması gerektiği dile getiriliyor.





Tayyip Erdoğan’ın bu görüşmede önceki yıllarda yeni parti kuranların olduğu, ancak başarılı olamadıklarını anımsatarak Babacan’dan partide kalmasını istemesi, olası yeni bir partinin ciddiye alındığı, “partide kal” uyarısıyla da gelecekte tabanda oluşabilecek sıkıntılara karşı “Partide kalmaları için çaba gösterdik” denilerek genel merkezin suçlanmasına karşı önlem olarak nitelendiriliyor. Babacan’ın parti kurması durumunda AKP’den milletvekili geçişi olmayacağı savunulurken, Babacan kanadında ise grup sayısına ulaşılabileceği yönünde görüş dile getiriliyor. Yeni oluşumlarla ilgili hareketlilik sürerken, parti içinde yeni sistemdeki aksaklıkların giderilmesiyle ilgili çalışmaların fırsata çevrilmesi, bir şekilde kırılan ya da küstürülen eski bakan ve yöneticilere iktidarda görev verilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bazı parti yöneticileri, “dışarıdan bakan” modelinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle olası bir kabine revizyonunda milletvekillerinin bakan yapılması yerine deneyimli eski isimlere yer verilebileceğini belirterek Ali Babacan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i örnek gösteriyor.



Ancak partinin kapıları açılsa bile bu isimlerin artık verilecek görevleri kabul etmeyeceği görüşü de dile getiriliyor.



