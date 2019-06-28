Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek döneminden: 'Acil fincan'a 156 bin lira ödenmiş /28 Haziran 2019 10:42

Gökçek döneminden: 'Acil fincan'a 156 bin lira ödenmiş

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Başkanlığı döneminde, belediye iştiraki ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, özellikli ve acil alımlarda başvurulan doğrudan temin yöntemiyle iki ayrı parti halinde 156 bin liralık fincan takımı aldığı ortaya çıktı. Üstelik fincan takımlarının büyük bölümü ihtiyaç olmadığı için depoya kaldırılmış.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), 2015 yılında 6 ay arayla toplam 1300 adet kahve fincanı takımı aldığı ve 156 bin lira ödeme yapıldığı tespit edildi.

Mustafa Mert Bildircin‘in BirGün’de yer alan haberine göre ABB’ye bağlı ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde yaptığı lüks harcamanın detayları ortaya çıktı. Kurumun, 2014 yılının son gününde açtığı ihaleyle aldığı “VIP hediyelik lokumlu fincan takımları”nı tüketmeden ikinci kez alım yapıldı. Şubat 2015’te ANFA’ya teslim edilen kahve fincanlarının büyük bölümü depolarda dururken bu kez özellikli ve acil alımlarda başvurulan doğrudan temin yöntemi kullanıldı. Özel olarak davet edilen firma ile pazarlık yapılarak 700 kahve fincanı takımı daha alındı.

Kahve fincanları için 156 bin lira ödeyen ve teslimin 22 Şubat 2015’de tamamlanmasını isteyen ANFA, faturaya göre, ilk olarak şirketten bin 600 set teslim aldı. Fincanları depoya kaldıran kurum, 12 Ağustos 2015’te de 700 adet daha lokumlu fincan takımı talep etti. Dönemin satın alma müdürünün imzası olan talep formuna göre ikinci alım, “Doğrudan temin” yoluyla yapıldı. Fincanlar, kullanılmadan dört yıl boyunca depoda kaldı

Öte yandan ANFA’nın 700 adet hediyelik lokumlu fincan takımı için hazırladığı talep formunda, doğrudan temin yoluyla yapılacak hizmet alımı 4734 No’lu Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 22’nci maddesine dayandırıldı. Ancak, kanun maddesiyle 15 bin lirayı aşmaması gereken doğrudan hizmet alımı için kurum, 34 bin 300 lira ödedi.
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