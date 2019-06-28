Suriye Ordusu İdlib'deki TSK noktasını vurdu, bir asker şehit oldu...

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada saldırının "kasıtlı" olduğu vurgulandı, ancak kim tarafından yapıldığı belirtilmedi. Ancak, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden" ifadesinin yer aldığı açıklamada, saldırıdan Suriye yönetiminin sorumlu tutulduğu ima edildi.







Yaralıların gözlem noktasından tahliye edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.





Bakanlığın açıklaması şöyle: “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır".





Açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi’nin, Genelkurmay Başkanlığı’na çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve saldırıların en "ağır şekilde cezalandırılacağı"nın iletildiği de kaydedildi.





ANADOLU AJANSI'NA GÖRE SALDIRI SURİYE YÖNETİMİNDEN GELDİ





Anadolu Ajansı ise Suriye hükümet güçlerinin, İdlib’in güney kırsalındaki Zaviye bölgesinde bulunan 10 no’lu gözlem noktasının yakınını top ve havan atışlarıyla iki kez vurduğunu öne sürdü.





Ajans, TSK’nin, dün gece söz konusu noktaya zırhlı araç, personel taşıyıcı, ağır silah ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdiğini de belirtti.





Söz konusu bölge daha önce 5 kez hedef alınmıştı.