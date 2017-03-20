Samanyolu Haber /Gündem / Kerkük Valisi'nden Ankara'ya şok cevap! /20 Mart 2017 10:23

Kerkük Valisi'nden Ankara'ya şok cevap!

Kerkük Valiliği'nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için yaptığı başvuruya Türkiye'den tepki geldi.

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Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Başvuruyu yadırgıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu’nun Kerkük Valiliği’nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt şöyle:

“BAŞVURUYU YADIRGIYORUZ”

“Kerkük Valiliğinin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi yönünde bir karar alınması için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyu yadırgıyoruz. Irak anayasası Irak'taki tartışmalı iç idari sınırlarla ilgili olarak izlenmesi gereken süreci tespit etmiştir. Bu süreç işletilmeden Kerkük'ün statüsüyle ilgili olarak yapılacak tek taraflı tasarrufların Irak'taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar vermesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Irak'ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu Kerkük'ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır.”



KERKÜK VALİSİ: İSTANBUL VE ANKARA’DA OLUYOR DA KERKÜK’TE NEDEN OLMUYOR

Irak’ın Kerkük kenti Valisi Necmettin Kerim’in geçen hafta aldığı ve Irak Türkmen Cephesi’nin tepkisine neden olan Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının resmi kurumlara asılması kararı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kerim dün yaptığı açıklamada, “Kürdistan bayrağı Türkiye’de, İstanbul ve Ankara’da göndere çekiliyorsa Kerkük’te neden çekilmesin?” dedi.


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