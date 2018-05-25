Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

FOX TV'nin dikkati çektiği görüntülerde Erdoğan'dan önce kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın görüntüleri yer alırken salon dışında yeterince kalabalık bulunmuyor.







Erdoğan sık sık konuşma yapacağı salonların önünde toplanan kalabalığa kısa bir miting düzenliyordu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın dışarıdaki kalabalığa sesleneceği otobüs bile hazırdı ancak bekleyen kimse olmayınca konuşma iptal edildi. AKP'nin en iddialı toplantısında yaşanan bu olay, partililer arasında eski ilginin kalmadığı yönünde değerlendirildi.



