Samanyolu Haber /Gündem / 116 Hava Harp Okulu öğrencisine müebbet verdiler /25 Mayıs 2018 19:34

116 Hava Harp Okulu öğrencisine müebbet verdiler

15 Temmuz darbe girişiminde 116 hava harp okulu öğrencisine müebbet hapis cezası verildi

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İstanbul'un girişinde, Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde gözaltına alınan askerlerle ilgili vicdanları sızlatan karar alındı. 119’u tutuklu 122 sanık hakkında açılan davada 119 sanığa müebbet hapis cezası verildi, 3 sanık da beraat etti.

Müebbet hapis verilen askerlerden 116'sı Hava Harp Okulu öğrencisi.

RÜTBELİ 3 ASKERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Eski yüzbaşı Sinan Canlı, eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 116 gence de aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti,  ‘iyi hal’ indirimi uygulayıp cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Tutuksuz sanık üç şoför er beraat etti.

Mahkeme, 119 kişinin tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

Karar oybirliğiyle alındı.

Sinan Canlı,  Aydın Gülşan ve Ali Apaydın ayrıca ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
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