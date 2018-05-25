Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz arttı, açlık ve yoksulluk sınırları da tavanda /25 Mayıs 2018 20:02

Döviz arttı, açlık ve yoksulluk sınırları da tavanda

Türkiye’de son 5 yılda yaşanan ekonomideki kötü gidişatın faturası dar gelirliye ve fakire çıkıyor. Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,686 lira, yoksulluk sınırının ise 5 bin 492 lira olduğunu duyurdu.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.34 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,686 lira, yoksulluk sınırının ise 5 bin 492 lira olduğunu açıkladı. Nisanda açlık sınırı 1,680, yoksulluk sınırı 5 bin 473 lira düzeyindeydi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 84 TL olarak hesaplandı Türk-İş raporunda, “Döviz fiyatlarındaki artış, çalışanların yoğun olarak tükettikleri temel mal ve hizmet ürünlerinin fiyatına yansımaktadır. Benzin ve motorin fiyatları -şimdilik- vergiden karşılanarak kontrol altına alınmış olsa da maliyetlere ve dolayısıyla fiyat artışına olumsuz yansıyacaktır” denildi.

MEVSİM ÜRÜNLERİ ZAMLI SATILIYOR

Rapora göre yaş meyve-sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, mevsim ürünleri geçmiş yıla göre zamlı satılıyor. Buna göre ortalama kilogram fiyatı 4 TL olan sebze Mayıs’ta 4.19 TL olurken, meyve ortalama kilogram fiyatı 4.31 TL’den 4.96 TL’ye yükseldi. Raporda kıyma etin kilogram fiyatının 28.75 TL, kuşbaşı etin fiyatının 31 TL olduğu; ağırlıklı olarak marketlerde kıyma et fiyatının biraz gerilediği fakat kuşbaşı etin fiyatının arttığı belirtildi.
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