Samanyolu Haber /Gündem / Trump Erdoğan'la görüştü, 'Türkiye'ye adil davranılmadı' dedi... Beyaz Saray açıklama yaptı /29 Haziran 2019 10:21

Trump Erdoğan'la görüştü, 'Türkiye'ye adil davranılmadı' dedi... Beyaz Saray açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği toplantıdan sonra Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD liderinin Ankara'nın S-400 alımıyla ile ilgili "endişelerini" dile getirdiği ifade edildi. Trump, kameralar karışısında Erdoğan'a "Türkiye'ye adil davranılmadı" demişti.

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Bloomberg'den Çağan Koç ve Margaret Talev, bu açıklamanın ardından "Trump'ın tavrı gazeteciler odadan çıktıktan sonra değişmiş gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

Erdoğan, Trump görüşmesine ilişkin olarak yapılan Beyaz Saray açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Türkiye'nin potansiyel olarak S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye'ye savunma iş birliği konusunda NATO'yu güçlendirecek biçimde ABD ile çalışma çağrısında bulundu"

Beyaz Saray'ın bu açıklamaları, Trump'ın toplantının basına kapalı kısmında "daha sert" bir üslup kullandığı yorumlarına sebep oldu.

Trump, toplantının basına yansıyan kısmında, "S-400 konusuna bakıyoruz. Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence kendilerine adil davranılmadı" dedi.

Erdoğan da "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı. 

Trump ayrıca "Evet, beni davet etmişlerdi, Türkiye'ye gideceğim, herhangi bir tarih şu anda mevcut değil" diye ekledi. 

Erdoğan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" yorumunda bulundu.
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