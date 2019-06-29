Samanyolu Haber /Gündem / Sarayın yeni danışmanlarına göreve başlar başlamaz zam: Maaşlar 18 bin lira oldu /29 Haziran 2019 10:47

Sarayın yeni danışmanlarına göreve başlar başlamaz zam: Maaşlar 18 bin lira oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı. Kurul üyelerine imzalatılan ilk sözleşmede maaş tutarı 13 bin TL olarak belirlenmişken bu tutar 18 bin TL'ye çıkarıldı.

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Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut, bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Sözcü'de yer alan habere göre üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi. Kurul üyelerine ödenecek ücretleri Cumhurbaşkanlığı belirliyor. 

AKP'den kopanların yeni parti etrafında birleşmesi ve bazı eski siyasetçilerin burada toplanması ihtimaline karşı hamle olarak kurulan, Saray tarafındansa 'daha önce devlet görevinde bulunmuş kişilerin birikimlerinden istifade edebilmek amacıyla oluşturulduğu' duyurulan YİK üyeleri için Beştepe'de birer oda ve sekreter tahsis edildi. Şu ana kadar sadece Arınç'a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ise kurul üyeliği teklifini kabul etmemişti.
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