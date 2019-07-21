Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan o kitabı görünce çok kızıyor /21 Temmuz 2019 15:31

Erdoğan o kitabı görünce çok kızıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan kendisinin kiminle mukayese edilmesine öfkeleniyor. Gazeteci Fehmi Çalmuk ilginç bir hatırasını okurları ile paylaştı.

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

Gazeteci Fehmi Çalmuk, Hürses'te yayımlanan “Ümmet, Rahmet, Zahmet” başlıklı makalesinde dikkat çekici bir hatırasını paylaştı. 

Çalmuk, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a imzalı kitap gönderdiğini akabinde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kendisine verdiği cevabı okurları ile paylaştı.

"DAS IST ERBAKAN" KİTABINA ÇOK KIZDI

Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ı anlattığı "Das Ist Erbakan" isimli kitabı Erdoğan’a imzalayıp gönderen Çalmuk, Erdoğan’ın buna kızdığını ifade etti. 

Çalmuk, Erdoğan’ın kendisinin Erbakan ile mukayese edilmesine çok kızdığını belirtti.

Fehmi Çalmuk'un kaleme almış olduğu "Das ist Erbakan" isimle eserde Milli Görüş'ün kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın hayatı anlatılıyor.

HASAN DOĞAN UYARDI

Fehmi Çalmuk konuyu köşesinde şöyle kaleme aldı: “Erdoğan’ın en çok kızdığı konuların başında kendisinin merhum Erbakan Hoca ile mukayese edilmesi olduğunu bilirim. Hatta İmam-Hatip’te alt devremizde olan, İlahiyat Fakültesi’nden sonra mezun olup radyo programcılığı yaptığı dönemde Ankara İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nde genel sekreterlik görevini üstlenen sevgili Doç. Dr. Hasan Doğan, "Das ist Erbakan" biyografilerimi imzalı olarak Cumhurbaşkanımıza göndermemiz karşısında ‘kızıyor” diyerek uyarıda bulunmuştu."
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