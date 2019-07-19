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Ünlü sanatçıya Erdoğan'a hakaret cezası için onama

Yargıtay, Sanatçı Zuhal Olcay’ın bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 11 ay 20 gün hapis cezasını oybirliğiyle onadı.

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Yargıtay, Sanatçı Zuhal Olcay’ın bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 11 ay 20 gün hapis cezasını oybirliğiyle onadı.

BOLD-5 Ağustos 2016’da Ünlü Sanatçı Zuhal Olcay’ın İstanbul Kadıköy’deki bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ettiği iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan yargılama sonucunda Zuhal Olcay’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği cezayı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zuhal Olcay’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını oybirliğiyle onadı.

HAKARET DAVASI 155 POLİS İHBAR HATTINA YAPILAN ŞİKAYETLE BAŞLADI

Zuhal Olcay’a dava açılması süreci bir ihbar ile başlamıştı. 155 Polis İhbar Hattı’nı arayan bir kişi, Zuhal Olcay’ın, 5 Ağustos 2016’da, Kadıköy’de bir mekânda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay’ın “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Olcay’ı “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkındaki cezayı 11 ay 20 güne çıkarmıştı.

Erdoğan’ın avukatları ise Ceza Dairesi’nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etmişti.

(boldmedya.com)

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