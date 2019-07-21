Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li komutan: Erdoğan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz /21 Temmuz 2019 15:11

ABD'li komutan: Erdoğan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz

ABD’nin Avrupa’daki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, 'Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor' dedi.

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2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa'daki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan Ben Hodges 'Erdoğan sonrası' için hazırlık açıklamasında bulundu.

Bir radyo programında konuşan Hodges, "Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor" dedi.

Havuz medyasında yer alan habere göre, Hodges ayrıca, S-400 alımının Türkiye'nin kurumsal kararı değil, Erdoğan'ın kişisel siyasi tercihi olduğunu söyledi.

"Peki ya Erdoğan yönetimde kalmaya devam ederse?" sorusuna Hodges şu yanıtı verdi: "Bu büyük bir zorluk ve ciddi bir risk. Ama umuyorum ki iki taraf da yeni bir jeo-stratejik çerçeveden hareket eder. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayız."
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