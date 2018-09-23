ABD'de Florence Kasırgası geçti ama tehlike devam ediyor

Kuzey ve Güney Carolinalı yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan Florence Kasırgası’nın üzerinden bir haftayı aşkın zaman geçse de aşırı yağışlardan kaynaklı sel tehlikesinin hala geçmediği uyarısında bulunuyor.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, aşırı rüzgar ve yağışın sona ermesine rağmen hala en kötü olasılığın kaybolmadığına dikkat çekti.

McMaster, eyaletindeki maddi hasarın 1,2 milyar doları bulduğunu ve dönemin en ağır zararıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Vali, eyaleti için federal yardımların bir an önce ulaşması temennisinde bulundu.

Florence kasırgası Kuzey Carolina eyaletinin bazı bölgelerinde 91 santimetreyi bulan yağış bıraktı. Birçok bölge sel sularına teslim oldu. Birkaç gündür tamamen su basan Wilmington kentinde durumun düzelmeye başladığı bildirildi. Ancak tahliye edilenlerin evlerine dönmesine hala izin verilmiyor.





Kampüsü Wilmington’da bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi, derslere 1 Ekim’de başlanacağını bildirdi.









Sonrada tropik fırtına seviyesine düşen kasırga 2 milyondan fazla evi elektriksiz bıraktı.





Öte yandan yağışların sona ermesine rağmen sel sularının yükselmeye devam etmesi, kirli suyun yol açtığı sağlık ve çevre tehlikelerine yönelik kaygıları da arttırdı. Kuzey Carolina eyaleti Çevre Bakanlığı sel sularının, domuz atıklarının bulunduğu havuzları taşırarak kirli suyu akarsulara taşıdığını bildiriyor.









20 yıldır bu denli büyük bir kasırga ve sel felaketinin vurmadığı Kuzey Carolina, ABD’nin en büyük domuz eti üretimi merkezlerine sahip.





Yetkililer son felakette en az 5 bin 500 domuzun ve 3,5 milyon tavuğun telef olduğunu, 350 milyon dolar değerinde 57 milyon kilogram tütün yaprağının zarar gördüğünü bildirdi.









Başkan Donald Trump, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde bazı bölgeleri acil yardım bölgeleri ilan etti ve bu şekilde federal yardımların iletilmesinin yolunu açmış oldu.





Hafta ortasında felaket bölgelerini ziyaret eden Trump, ne kadar çok olursa olsun gerekli yardımın esirgenmeyeceğini söyledi.