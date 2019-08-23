Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Moskova'ya gidiyor: Putin'le görüşecek /23 Ağustos 2019 21:36

Erdoğan Moskova'ya gidiyor: Putin'le görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüşmek üzere salı günü Moskova'ya gidecek.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Erdoğan'ın Moskova'ya günübirlik ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erdoğan bugün Putin ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek "Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi" denilmişti.
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