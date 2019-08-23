Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Meteoroloji’den bir sağanak uyarısı daha! /23 Ağustos 2019 21:28

[FLAŞ] Meteoroloji’den bir sağanak uyarısı daha!

Bir süredir yurdu etkileyen sağanaklar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için yeni uyarı yayınladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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Sağanaklar devam ederken vatandaşlar hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden yarın saat 18.00’e kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülecek yerel yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık
geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, bu akşam Ordu’nun batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahmin haritasına göre gelecek günlerde Karadeniz’in doğusunda yağışlar beklenirken diğer kesimlerde hava mevsim normallerinde ve açık seyredecek.

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