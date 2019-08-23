Samanyolu Haber /Politika / Yeni bir siyasi parti daha kuruldu... /23 Ağustos 2019 21:58

Yeni bir siyasi parti daha kuruldu...

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni parti tartışmaları devam ederken Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni parti tartışmaları devam ederken, bugün yeni bir parti için ilk adım atıldı.

Milli Gazete'nin haberine göre; kısa adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) başvuru yapıldı. TPE ismi koruma ve inceleme altına aldığı belirtildi. Ayrıca yeni partinin logosunda "başak", "güneş" ve "terazi" simgelerinin yer alması dikkat çekti.

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KİMİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU BELLİ DEĞİL

TPE sitesinde başvuruyla ilgili, "Başvurunuz veri giriş aşamasındadır. Mal ve hizmet girişi, kodlama ve arama işlemlerinden sonra KHK''nın 7. maddesine / 6769 sayılı Kanunun 5. maddesine uygunluk açısından incelenecek olup reddedilip edilmeyeceğine karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

TPE'nin erişime açık sayfasında Yaşam Ve Adalet Partisi için kimin başvuruda bulunduğu ise henüz belirtilmemiş.

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