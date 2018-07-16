Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan , Merkez Bankası ve Kamu Bankalarını Damat Berat Albayrak'a bağladı... /16 Temmuz 2018 11:02

Erdoğan , Merkez Bankası ve Kamu Bankalarını Damat Berat Albayrak'a bağladı...

Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Merkez Bankası, BDDK, SPK’nın yanısıra Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası’ndan oluşan kamu bankaları da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a bağlandı.

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Daha önce Başbakanlığa bağlı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.


 
Bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların tanımlandığı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde TMSF Cumhurbaşkanlığı’na bağlanırken daha önce aynı şekilde Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun listede yer almaması dikkat çekti.

Daha önce Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı’na bağlı olan kurumlar, Merkez Bankası, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası olmak üzere kamu bankaları ile Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Berat Albayrak’a bağlandı. Sadece Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) ayrı bir bakanlık, Ticaret Bakanlığı bünyesine alındı.


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