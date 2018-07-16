Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi için endişe veren rakam açıklandı... Bütçede dev açık /16 Temmuz 2018 11:43

Ekonomi için endişe veren rakam açıklandı... Bütçede dev açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe performansını açıkladı. Bütçe Haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi.

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Bütçe 2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Haziran ayında 13,7  milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL  açık verdi. Aynı dönemde 23,2 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Açıklamada şöyle denildi:
“2017 yılı Haziran ayında 12,5 milyar TL faiz dışı açık verilmiş  iken 2018 yılı Haziran ayında 23,2 milyar TL faiz dışı açık  verilmiştir. 2018 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı  ayına göre yüzde 17,3 oranında artarak 51,5 milyar TL olmuştur. Bütçe  giderleri ise yüzde 33,8 oranında artarak 77,2 milyar TL olarak  gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 17,4 oranında artarak 42,7 milyar TL olarak  gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 32,6 oranında  artarak 74,8 milyar TL olmuştur.”
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