Ekonomi için endişe veren rakam açıklandı... Bütçede dev açık





Bütçe 2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Haziran ayında 13,7 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde 23,2 milyar TL faiz dışı açık verildi.





Açıklamada şöyle denildi:

“2017 yılı Haziran ayında 12,5 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2018 yılı Haziran ayında 23,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir. 2018 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında artarak 51,5 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 33,8 oranında artarak 77,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında artarak 42,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 32,6 oranında artarak 74,8 milyar TL olmuştur.”