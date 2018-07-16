Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Suriye'yi vurdu /16 Temmuz 2018 10:57

İsrail Suriye'yi vurdu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısında Esad rejimine bağlı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İsrail savaş uçaklarının Suriye'de sınırdan bu denli içeri girerek hava saldırısı düzenlemesi oldukça nadir bir durum...
Suriye'de Beşar Esad rejimi, İsrail'in Halep'teki Neyrab hava üssü yakınlarındaki bir askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

SANA'da yer alan haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, dün gece saatlerinde rejimin Neyrab hava üssünün kuzeyindeki bir askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlerine destek olmayı hedeflediği, saldırı neticesinde sadece maddi hasar oluştuğu öne sürüldü.

Halep'in merkezindeki Neyrab hava üssünde İran güçlerinin konuşlu olduğu biliniyor.

İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.  İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.
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