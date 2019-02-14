Erdoğan, Melih Gökçek hakkında dosya mı toplatıyor?

Ergenekon bağlantılı Oda tv sitesinden ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Melih Gökçek’le ilgili Ankara’da son dönemde çok ilginç gelişmeler yaşanıyor.





Sitede yer alan haberde Melih Gökçek ile kavgalı olduğu bilinen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaşananlarla ilgili AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AKP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile görüştü, görüşme sonucunda üçlü ittifak kuruldu. Gökçek’in yumuşak karnı sayılan konularda haberler bu gelişmeden sonra çıkmaya başladı.





Bu ittifaktan sonra Gökçek tarafı da boş durmadı. Medyaya, karşılıklı haberler sızdırıldı.





Süreç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a kadar gitti. Kalın, yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan, Gökçek’in devam eden ve açılması muhtemel dosyalarını da topladı. Bu süreçte dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da Gökçek hakkında ulaştığı tüm bilgileri Erdoğan’a iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da “Gökçek hakkında ne varsa getirin” denildi.





Bunların yanısıra sitenin haberine göre Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığı seçiminde engellenmesi, Gökçek’in parladığı yer olan Keçiören’de yıllardır kavgalı olduğu Turgut Altınok'un aday gösterilmesi, AKP’li isimlerin 1 yıldır talimat üzerine Beyaz TV’ye çıkmaması, Beyaz TV’ye verilen yandaş reklam pastasının daraltılmış olması iddialar arasında.





Haberde ''Hükümetin önemli isimlerinden, Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uzun süredir Gökçek ailesine randevu vermediği biliniyor'' denirken aile hakkında bir rapor da hazırlandı.





Yine iddialara göre Gökçek’in istifasının ardından AKP yönetimi bir rapor istedi. Özel bir birim tarafından hazırlanan raporda Gökçek’in Twitter’da danışmanları aracılığıyla psikolojik harekat yürüttüğü, “AKP’ye destek verir” gibi gözükerek ters algı ürettiği belirtildi. Sosyal medyada mesaj grupları ve WhatsApp gruplarının kurulduğunun belirtildiği o raporda, Gökçek’in ilişki içerisinde olduğu kişiler ve haber sitelerine yer verildi.

